Транспортная прокуратура Новосибирска проверит задержку рейсов из Толмачево

Из-за сбоя системы пассажиры несколько часов не могли зарегистрироваться на рейс.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирская транспортная прокуратура проведет проверку после задержи рейсов из-за сбоя системы регистрации. Речь идет о внутренних рейсах из Толмачёво в аэропорты Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, люди ждали регистрацию с трех часов ночи.
— По данному факту организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, — рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
В ведомстве уточнили, что проблемы с регистрацией возникли только у авиакомпании «Аэрофлота». Сейчас сбой в работе программы устранили, и самолеты вылетают в штатном режиме.
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