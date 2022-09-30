Толпа пассажиров собралась в новосибирском аэропорту «Толмачево» из-за сбоя системы

В аэропорту Новосибирска собралась толпа из-за сбоя на регистрации. Фото: АСТ-54.

В пятницу, 30 сентября, с 3 часов ночи в новосибирском аэропорту «Толмачево» толпа людей ждала регистрацию на рейсы. Об этом сообщили пассажиры в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает источник КП-Новосибирск, причиной столпотворения стал сбой системы.

По словам очевидцев, программа для посадки пассажиров не работала у компании «Аэрофлот».

Подробная информация о причинах сбоя уточняется. КП-Новосибирск запросила комментарии у соответствующих ведомств.

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