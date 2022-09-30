Правительство Новосибирской области ответило на жалобы о размещении мобилизованных

По сообщению правительства, основная причина проблемы — одновременное прибытие призванных. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В правительстве Новосибирской области прокомментировали жалобы на размещение мобилизованных граждан. По сообщению властей, основной причиной проблемы стало то, что множество призванных явились к месту сбора в одно и тоже время.

— Возникновение проблемы с размещением мобилизованных связано с одновременным прибытием на сборный пункт в Новосибирской области людей из нескольких субъектов РФ, правительство региона в курсе данной ситуации и оказывает военным всестороннюю поддержку и содействие по организации питания, оборудованию мест размещения, иным организационным вопросам, — сообщили КП-Новосибирск в региональном правительстве.

Напомним, что в Новосибирск собирается приехать глава Иркутской области после жалоб родственников призванных на условия размещения. По словам губернатора Кобзева, мобилизованных поселили в палатках.

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