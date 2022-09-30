Иркутский губернатор Кобзев объяснил, почему мобилизованные спят в палатках в Новосибирске

Разобраться в ситуации губернатор Иркутской области планирует за выходные. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приедет в Новосибирск после жалоб о размещении мобилизованных в военно-учебном центре. По словам Кобзева, родственники призванных присылают ему видео и фото, где их мужчины живут в палатках. Губернатор считает, что армия и фронт — не отель. И жизнь в палатках поможет адаптироваться к полевым условиям. Однако, он пообещал лично все проверить.

— Понимаю, вы беспокоитесь о своих родных, лично все проверю и во все вникну. Уверен, что все трудности по размещению — временные. На решение текущих проблем настроен не только я, но и руководство училища. Все будет хорошо. Не беспокойтесь. Держу на контроле, — написал губернатор в соцсетях.

По словам Кобзева, он планирует приехать в Новосибирск и Кемеровскую область, и за выходные разобраться в произошедшем.

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