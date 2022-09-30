Стали известны подробности дела депутата новосибирского Заксобрания Лаптева

Стали известны новые детали уголовного дела Владимира Лаптева. Фото: Заксобрание НСО.

Адвокат депутата Заксобрания Новосибирской области и бывшего сенатора Совета Федерации Владимира Лаптева утверждает, что его подзащитный невиновен. Напомним, по версии следствия, Лаптев предложил одному из коллег-депутатов Юрию Кошкину занять должность в комиссии по экологии. В обмен на оплачиваемое членство в комиссии Лаптев якобы забрал у Кошкина зарплатную карту и потратил с нее 900 тысяч рублей.

Как уточнил КП-Новосибирск адвокат арестованного депутата Василий Кальван, 24 июня в Центральном районном суде был зарегистрирован иск Лаптева к Кошкину по поводу имущественных отношений. По его словам, иск связан с тем, что Кошкин задолжал Лаптеву многомиллионные суммы.

– Должник решил ничего не платить моему подзащитному и обратился в суд с заявлением о взятке, – объяснил КП-Новосибирск Василий Кальван.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет тюрьмы.

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