В Новосибирске под тяжестью снега дерево рухнуло на пешеходный переход

Дерево рухнуло под тяжестью мокрого снега в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
В Новосибирске дерево под тяжестью мокрого снега рухнуло на пешеходный переход. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.
Все произошло на улице Крылова в Центральном районе. По словам автора поста, никто не пострадал.
− Происшествие затруднило движение транспорта, − написал очевидец в группе Вконтакте «АСТ-54.
На кадрах ролика можно увидеть, что дерево полностью перекрыло одну из полос. Объезжать препятствие машинам приходилось по встречке.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе из-за снегопада в несколько раз выросли цены на такси.
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