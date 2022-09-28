В Новосибирске под тяжестью снега дерево рухнуло на пешеходный переход

Дерево рухнуло под тяжестью мокрого снега в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В Новосибирске дерево под тяжестью мокрого снега рухнуло на пешеходный переход. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

Все произошло на улице Крылова в Центральном районе. По словам автора поста, никто не пострадал.

− Происшествие затруднило движение транспорта, − написал очевидец в группе Вконтакте «АСТ-54.

На кадрах ролика можно увидеть, что дерево полностью перекрыло одну из полос. Объезжать препятствие машинам приходилось по встречке.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе из-за снегопада в несколько раз выросли цены на такси.

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