В Новосибирске из-за снегопада выросли цены на такси

Цены на такси в Новосибирске выросли из-за снегопада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 28 сентября, в Новосибирске прошел снегопад. Из-за этого цены на такси выросли в несколько раз. О повышении тарифа КП-Новосибирск рассказали читатели.

По словам одного из местных жителей, с утра цены были в полтора-два раза выше, чем обычно.

− Утром был огромный коэффициент. Сейчас уже успокоился, − отметил новосибирец.

Еще несколько сибиряков пожаловались на то, что за проезд по привычному маршруту от дома до работы пришлось платить больше.

Ранее КП-Новосибирск опубликовала фото и видео первого снега в Новосибирске.

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