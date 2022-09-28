МЧС предупредило водителей о рисках ДТП из-за снегопадов в Новосибирской области

Из-за снегопадов в Новосибирской области увеличиваются риски ДТП.
Фото: Алексей ФОКИН
В среду, 28 сентября, Новосибирск и область накрыло мокрым снегом. В МЧС призвали водителей быть особенно внимательными, ведь при таких погодных условиях увеличиваются риски ДТП.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в ближайшие несколько дней новосибирцев ждет неустойчивая погода. Ожидаются перепады температур с +7 до -6 градусов.
Ситуацию будут осложнять мокрый снег и ветер с порывами до 14 метров в секунду. На дорогах местами образуется гололедица.
Сотрудники МЧС рекомендуют водителям выдерживать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Также они не советуют оставлять автомобили у незакрепленных конструкций и старых деревьев.
− Наибольшая вероятность происшествий на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, тяжкие же последствия возможны на опасных участках региональных и федеральных трасс, − отметили в МЧС.
Особенно внимательными нужно быть на трассах «Чуйский тракт» и «Сибирь».
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