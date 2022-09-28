МЧС предупредило водителей о рисках ДТП из-за снегопадов в Новосибирской области

Из-за снегопадов в Новосибирской области увеличиваются риски ДТП. Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 28 сентября, Новосибирск и область накрыло мокрым снегом. В МЧС призвали водителей быть особенно внимательными, ведь при таких погодных условиях увеличиваются риски ДТП.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в ближайшие несколько дней новосибирцев ждет неустойчивая погода. Ожидаются перепады температур с +7 до -6 градусов.

Ситуацию будут осложнять мокрый снег и ветер с порывами до 14 метров в секунду. На дорогах местами образуется гололедица.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям выдерживать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Также они не советуют оставлять автомобили у незакрепленных конструкций и старых деревьев.

− Наибольшая вероятность происшествий на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, тяжкие же последствия возможны на опасных участках региональных и федеральных трасс, − отметили в МЧС.

Особенно внимательными нужно быть на трассах «Чуйский тракт» и «Сибирь».

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