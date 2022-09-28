Новосибирск ночью 28 сентября накрыло снегом

Первый снег выпал в Новосибирске 28 сентября. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.
Снег покрыл весь город.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске в ночь на 28 сентября снег повалил крупными хлопьями и полностью окутал город. Белыми сугробами покрылись деревья, дороги, машины и крыши домов.
Крупные хлопья продолжают падать на пожелтевшие деревья.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
– 28 сентября в первой половине дня ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, – сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Снег приятно хрустит под ногами.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Самый первый снег осенью 2022 года пошел накануне, 27 сентября. А сегодня уже можно играть в снежки и попытаться слепить снеговика из мокрых осадков – с утра температура будет держаться на уровне 1 градуса тепла, днем может повыситься до +5 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер