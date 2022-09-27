Мобилизованный новосибирец показал питание в призывном пункте

Так выглядит один из вариантов ужина. Фото: предоставлено героем публикации

Мобилизованный новосибирец рассказал о питании в призывном пункте НВВКУ. По его словам у них стандартный рацион, куда входят крупы, хлеб, тушенка, овощи, яйца, масло, а также чай и соки.

— На завтрак могут дать лапшу, яйца, хлеб с маслом и чай. Иногда дают кашу с какой-нибудь свежей капустой. На обед обычно суп, какая-то крупа с тушенкой, овощи, кукуруза или горошек, опять же хлеб, небольшая коробка сока и чай, — рассказал КП-Новосибирск сибиряк. — На ужин могут дать рис с гарниром, макароны с каким-нибудь соусом, хлеб с маслом и чай.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как жители Новосибирской области провожают призванных на службу во время частичной мобилизации соотечественников. К примеру, в Барабинске, в воскресенье, 24 сентября, на площадь, где проходило построение солдат, пришли тысячи людей.

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