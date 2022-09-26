Жители Новосибирской области провожают мобилизованных соотечественников

Жители Новосибирской области провожают призванных на службу во время частичной мобилизации соотечественников. Фото: Константин Терещенко

Жители Новосибирской области провожают призванных на службу во время частичной мобилизации соотечественников. К примеру, в Барабинске, в воскресенье, 24 сентября, на площадь, где проходило построение солдат, пришли тысячи людей.

— В воскресенье на площадь уже пришли тысячи людей. Давно столько людей не собиралось. Пришли даже те, кто не имеет родственных или дружеских отношений с ребятами.

Пришла и целая спортивная команда, чтобы поддержать своего тренера Евгения Тихомирова. Ребята резко выделялись из всех пришедших. Юные спортсмены пришли в форме и с наградами, которые они получили благодаря его терпению, — написал в своих соцсетях депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил проведение частичной мобилизации в регионе. Глава региона поблагодарил всех глав городов и районов за хороший уровень организации, а также выразил уверенность в том, что регион выполнит все поставленные президентом задачи.

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