Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил проведение частичной мобилизации в регионе

Губернатор НСО Андрей Травников высказался о проведении частичной мобилизации в регионе. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о проведении частичной мобилизации в регионе. Его слова прозвучали на оперативном совещании в понедельник, 26 сентября.

Андрей Травников отметил, что на территории НСО продолжают реализовывать указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

− В целом, первые дни прошли достаточно четко, организованно. Без каких-либо серьезных сбоев и накладок, − сообщил губернатор.

Глава Новосибирской области поблагодарил всех глав городов и районов за хороший уровень организации. Андрей Травников выразил уверенность в том, что регион выполнит все поставленные президентом задачи.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор поручил предоставлять отсрочку от частичной мобилизации уникальным специалистам в Новосибирской области.

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