Губернатор Андрей Травников поручил предоставлять отсрочку от частичной мобилизации уникальным специалистам в Новосибирской области. Фото: Правительство НСО.

В понедельник, 26 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о необходимости отсрочки частичной мобилизации для некоторых специалистов. Глава региона сказал об этом на оперативном совещании в правительстве. По словам губернатора, важно сохранить работоспособность отдельных предприятий, организаций, от которых зависит социально-экономическая деятельность Новосибирской области, а также жизнедеятельность отдельных населенных пунктов.

– Нельзя допускать, чтобы призывались уникальные специалисты, от которых зависит деятельность соответствующих организаций и предприятий. Необходимо предоставлять им отсрочку для того, чтобы не допустить каких-то негативных последствий, – уверен Андрей Травников.

По словам губернатора, частичная мобилизация проходит без сбоев и критических ошибок. Ранее глава региона поддержал решение президента о ее проведении, подчеркнув, что оно было необходимо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber