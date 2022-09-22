«Это необходимо»: губернатор Андрей Травников прокомментировал решение о частичной мобилизации в России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал решение о частичной мобилизации в России. Фото: Александр ГЛУЗ

Андрей Травников поддержал решение президента о проведении частичной мобилизации на территории РФ. Видео с обращением главы региона опубликовали в его официальном телеграм-канале. На кадрах Андрей Травников заявил, что поддерживает решение не только как губернатор региона, но и как гражданин и простой человек. Оно, по мнению, Андрея Травникова, необходимо.

– В эти дни на территории некоторых бывших украинских областей проходит референдум. Я уверен, что большинство жителей проголосуют за вхождение в состав России. Люди хотят только одного – разговаривать на родном языке и быть в безопасности, – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам главы региона, необходимо защитить людей и российские территории. Для этого, по мнению губернатора, нужна частичная мобилизация. Также нужно укрепить рубежи России и восполнить резерв кадров в воинских частях, из которых военные отправились на боевые задачи. Помимо этого, нужно поддержать российских бойцов, в том числе и из Новосибирской области, которые задействованы в спецоперации на Украине.

– Сегодня они героически очищают землю Донбасса от нацистской заразы, – добавил губернатор.

Глава региона призвал новосибирцев поддержать решение президента. Андрей Травников подчеркнул, что власти Новосибирской области будут максимально поддерживать военнослужащих, а также их семьи:

– Уверен, что скорейшая победа будет за нами.

Ранее КП-Новосибирск писала, что вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров объяснил, кого призовут на военную службу во время частичной мобилизации.

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