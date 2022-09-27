Сотрудники новосибирского кладбища прокомментировали падение дерева на женщину

Дочь пришла на могилу отца и оказалась в реанимации. Фото: Предоставлено потерпевшей

В Новосибирске сотрудники МКУ «Ритуальные услуги» прокомментировали ЧП с падением дерева на женщину в родительский день. ЧП случилось 11 мая на Заельцовском кладбище.

- 11 мая от порыва ветра упала береза. В результате чего посетительница кладбища получила травму. Упавшее дерево не находилось в списке аварийных деревьев. В ходе осмотра установлено, что на стволе упавшего дерева отсутствуют признаки гниения, древесный грибок отсутствует, дереворазрушающих грибов нет, крупные дупла отсутствуют, крона зеленая и симметричная, – сообщили КП-Новосибирск в МКУ «Ритуальные услуги».

В тот день сотрудники кладбища незамедлительно пришли на помощь женщине. Вызывали ей «скорую» и сопровождали пострадавшую в больницу, сообщили в фирме.

Удар пришелся на спину и на голову. Женщине диагностировали компрессионный перелом двух позвонков, черепно-мозговую травму, сотрясение, повреждения костей правой руки, ушибы и синяки. Две недели пострадавшая провела в ГКБ № 1. Ей пришлось оставить работу в стоматологии и взять больничный на 200 дней.

- Фирма уверяет, что дерево было абсолютно здорово, а упало из-за порыва ветра. Однако в тот день штормовое предупреждение никто не объявлял. Упавшее дерево сотрудники кладбища просто уничтожили, однако от него остался срез, который исследовали в лаборатории. В заключении биологов сказано, что стволовая часть была поражена гнилью за годы до падения. Если дерево имеет гниль, то даже в мае, при распустившейся листве, оно будет выглядеть болезненным, а листва его - более тусклой. Это должны были заметить сотрудники организации, - сообщил КП-Новосибирск новосибирский юрист Владимир Поручаев, который ведет дело пострадавшей.

Гражданский иск потерпевшей к МКУ «Ритуальные услуги» рассматривает Октябрьский районный суд.

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