Фото и видео первого снега, выпавшего в Новосибирской области, показали сибиряки. Фото: предоставлено читателями.
Жители Новосибирской области показали фотографии и видео первого снега. Он выпал в регионе в ночь на 27 сентября.
– Станция Чаны. Время пол 10 вечера. Снег идет, красота необыкновенная! Вот столько снега уже нападало! – говорит автор видео.
На кадрах видно, что с неба валил снег. При этом работал фонтан.
В Куйбышеве тоже выпал снег. Судя по фото, город выглядел по-зимнему.
Ранее КП-Новосибирск писала, что снег шел в Маслянино, Линево, Евсино и Черепаново.
О резком похолодании ранее предупреждали синоптики.
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