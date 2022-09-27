Фото и видео первого снега, выпавшего в Новосибирской области, показали сибиряки. Фото: предоставлено читателями.

Жители Новосибирской области показали фотографии и видео первого снега. Он выпал в регионе в ночь на 27 сентября.

– Станция Чаны. Время пол 10 вечера. Снег идет, красота необыкновенная! Вот столько снега уже нападало! – говорит автор видео.

На кадрах видно, что с неба валил снег. При этом работал фонтан.

В Куйбышеве тоже выпал снег. Судя по фото, город выглядел по-зимнему.

Ранее КП-Новосибирск писала, что снег шел в Маслянино, Линево, Евсино и Черепаново.

О резком похолодании ранее предупреждали синоптики.

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