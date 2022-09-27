«Падал крупными хлопьями»: первый снег пошел в Новосибирской области ночью 27 сентября

Первый снег пошел в Новосибирской области ночью 27 сентября. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирской области в ночь на вторник, 27 сентября, пошел первый снег. Новосибирцы сняли его на видео и опубликовали в соцсетях.

– В 23:30 выехал с Маслянино, до самого Линево снег падал крупными хлопьями, – написали сибиряки в телеграм-канале АСТ-Black.

Жители Новосибирской области добавили в комментариях, что снег шел также в Евсино и Черепаново.

О том, что в конце сентября с неба полетят хлопья, предупреждали синоптики. Ранее КП-Новосибирск писала, что последняя неделя первого месяца осени будет неожиданно холодной после по-летнему сухой и жаркой погоды.

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