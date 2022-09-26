В Новосибирске в последние дни сентября ожидается снег и минусовые температуры.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Резкое похолодание пришло в Новосибирск на смену сухой и по-летнему жаркой погоде. Так, в ближайшие дни, температура в городе опустится ниже нуля. Об этом сообщают специалисты сайтов о погоде.
По информации Gismeteo, с понедельника по четверг, с 26 по 29 сентября, температура воздуха в Новосибирске днем будет в пределах +1…+7 градусов. Ночами будет 0 градусов. А вот в ночь на четверг, 30 сентября, в городе похолодает до -1. Днем в четверг синоптики прогнозируют мокрый снег.
По данным сайта «Яндекс Погода», снег пойдет уже в среду, 29 сентября. При этом днем будет +3 градуса. В четверг, 30 сентября, синоптики тоже обещают небольшой снег.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер