В Новосибирске задержан депутат Заксобрания и экс-сенатор Владимир Лаптев

Владимира Лаптева задержали по подозрению в мошенничестве. Фото: Заксобрание НСО.

Во вторник, 27 сентября, в Новосибирске по подозрению в мошенничестве задержали бывшего сенатора Совета Федерации от Новосибирской области и действующего депутата Заксобрания региона Владимира Лаптева. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил общественник Владимир Кириллов со ссылкой на свои источники.

По предварительной версии, уголовное дело возбуждено из-за предложения Лаптева другому депутату занять должность в комиссии по экологии, а взамен забрал его карту с зарплатой на сумму около миллиона рублей.

Также у Владимира Лаптева прошли обыски.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 15 сентября депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве.

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