В Новосибирске депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве

Депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко задержали по делу о мошенничестве. Фото: Группа депутата Ивана Сидоренко

Депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Сибкрай».

Парламентария подозревают в особо крупном мошенничестве с земельным участком.

− В пятницу, 16 сентября, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения, − отметили в публикации.

По предварительной информации, Иван Сидоренко приобрел права на участок, расположенный в Калининском районе. При этом он действовал как директор компании «Новоторг-Сиб». Депутат сообщил, что планирует построить на данном участке торговый центр. Таким образом парламентарий получил преимущественное право выкупа земли.

Оценочная стоимость участка составляла свыше 150 миллионов рублей. Но сделка обошлась Сидоренко в менее чем 20 миллионов рублей.

Торговый центр в Калининском районе так и не построили. То есть депутат ввел всех в заблуждение.

В офисе компании Сидоренко прошли обыски.

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