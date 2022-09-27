В Новосибирской области мобилизованные граждане смогут ускоренно вступить в брак

Новосибирцы, получившие повестку, могут пожениться быстрее.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Мобилизованные военнослужащие, которые планировали вступить в брак до получения повестки, могут оформить его раньше, чем полагается. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале сайта Правительства России «Объясняем.рф».
– Сотрудники ЗАГС могут самостоятельно проявить инициативу, пойти навстречу и зарегистрировать брак в особом, ускоренном порядке, – уточняется в сообщении портала.
Напомним, журналистка из Новосибирска смогла договориться с сотрудниками ЗАГС и буквально за час вышла замуж за бойца, получившего повестку.
При этом в законе не указано, что данное условие дает возможность ускорения регистрации брака. Решение принимают сами работники отдела.
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