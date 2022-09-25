Жениться за 60 минут: получив повестку, парень успел расписаться и, не отыграв свадьбу, отправился на службу

Евгения и Петр планировали свадьбу в 2023 году, но в ЗАГС в итоге пошли раньше. Все решилось буквально за час. Фото: личный архив.

Частичная мобилизация круто изменила судьбу молодой новосибирской пары. Влюбленные знакомы полгода. Они уверены, что у них настоящие чувства. Даже подали заявление в ЗАГС на 2023 год, свадьбу планировали на следующее лето. Однако, планы пришлось поменять в считаные минуты из-за частичной мобилизации.

Евгения* работает в редакции одного из СМИ. В марте искала героя для интервью – добровольца, который вызвался ехать на Донбасс. И нашла. Нашла не просто героя для материала, но и героя своего романа.

- Он в армии с 18 лет. После срочной службы остался по контракту. Были командировки. В одной из них получил ранение. После него Петр* год провел на гражданке, а весной решил ехать на Донбасс, как доброволец. Когда познакомились, поняли, что нашли друг друга. Но мне пришлось сразу провожать его. Он служил в народной милиции ДНР. И вот вернулся в Новосибирск в начале мая. Перевез мои вещи к себе и сказал: «Надо узаконить наше совместное проживание», - рассказывает КП-Новосибирск Евгения. В этот раз она не берет, а дает интервью.

14 сентября боец сделал любимой предложение. Евгения была счастлива. Стали выбирать дату для торжественного события.

- Я сама не из Новосибирска. И мои близкие – мама, папа, бабушка – находятся в другом регионе. Это три дня пути. Значит, родным надо брать отпуска, подстраиваться. Чтобы было время, решили назначить свадьбу на 15 июля. Через Госуслуги подали заявление. Я даже начала обзванивать кафе, чтобы забронировать. Чтобы выбрать лучшее, чтобы все было идеально, - говорит девушка.

Планы поменялись через неделю: Президент объявил о частичной мобилизации, а Министерство обороны разъяснило, кого будут призывать в первую очередь. Служил в армии, еще нет 35 лет, еще и боевой опыт имеется… Такие, как Петр нужны стране в первую очередь. Он и сам это сразу понял.

Солдат подарил журналистке цветы за день до звонка из военкомата. А потом срочно пригласил ее в ЗАГС. Фото: личный архив.

- 21 сентября ему позвонили из военкомата, сказали срочно прибыть. Петя поехал и в документах он записал меня, как невесту. Но в случае ранения или трагического исхода всю информацию сообщают членам семьи. А невеста - не член семьи. Только официальный статус жены позволяет получать информацию о муже, - объясняет Евгения.

Она, конечно, верит, что с любимым человеком все будет хорошо. Но, все-таки, решила, что хочет ждать не просто жениха, а мужа. Родного человека.

- На следующий день после похода в военкомат мы позвонили в ЗАГС Центрального округа, объяснили ситуацию и сказали, что хотим расписаться. Да, вне очереди, да, нам надо срочно. В ЗАГСе удивились, у них, видать, еще не было таких ситуаций. Но согласились расписать нас без записи, - рассказывает наша собеседница.

У защитников, которые попадают под мобилизацию, действительно, есть такое право: жениться без промедления.

Вот и в ЗАГСе не стали медлить. Пока очередники (женихи и невесты, что подавали заявление месяцы назад) стояли в очереди, солдата и журналистку расписали. На все ушел один час.

Молодые не успели даже отметить торжественное событие. Поспешили в магазин, но не за шампанским: взяли кое-каких продуктов, собрали аптечку с самым необходимым, обнялись…

- Я себе, конечно, немного не так наш поход в ЗАГС представляла. Мы в кроссовках, джинсах, футболках. У меня - хвостик на голове вместо прически... Я про себя шутила: «Почти как невеста». Будем считать, что белые носки – это туфли, а белая футболка - платье, - признается Женя.

Сейчас новобрачный Петр уже в учебном центре. Готовится к отправке на СВО. А Женя по-прежнему готовится к свадьбе, которую по-прежнему хочет сделать самой красивой на свете:

- Пока Петя служит, я буду заниматься подготовкой. Придет и сыграем свадьбу, может, как и собирались – 15 июля. Кольца тоже будем покупать, мы их так и не купили. Купим, когда муж вернется. А пока ношу на пальце помолвочное колечко, которое Петя подарил, оно меня очень согревает.

*Имена изменены из соображения безопасности и по просьбе героев.

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