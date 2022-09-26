В Новосибирске женщину в третий раз оштрафовали за дискредитацию армии России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске женщину в третий раз оштрафовали за дискредитацию армии России. Ранее она уже дважды привлекалась к ответственности за аналогичные преступление.
— Постановлением Советского районного суда города Новосибирска женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20. 3. 3 КоАП РФ, — сообщает пресс-служба суда.
Ей назначили наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер