В Новосибирске женщину в третий раз оштрафовали за дискредитацию армии России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске женщину в третий раз оштрафовали за дискредитацию армии России. Ранее она уже дважды привлекалась к ответственности за аналогичные преступление.

— Постановлением Советского районного суда города Новосибирска женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20. 3. 3 КоАП РФ, — сообщает пресс-служба суда.

Ей назначили наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей.

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