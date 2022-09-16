Жительницу Новосибирска снова оштрафовали за дискредитацию армии России

Женщину оштрафовали на 35 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд оштрафовал жительницу Новосибирска за дискредитацию армии России. Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.

— В июле 2022 года обвиняемая разместила у себя на страничке в соцсетях фотографию, искажающую и дискредитирующую задачи по использованию ВС РФ за пределами территории Российской Федерации и сами Вооруженные Силы Российской Федерации, — сообщили в суде.

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде административного штрафа в 35 тысяч рублей.

Напомним, что первый 35-тысячный штраф был назначен обвиняемой в начале сентября этого года за дискредитирующие армию России наклейки на ноутбуке.

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