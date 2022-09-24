Мексиканец нарисовал гигантское сердце в центре Новосибирска

Огромный мурал мексиканского художника украсил Новосибирск Фото: Виктория МИНАЕВА

Мексиканский художник-граффитист Трепо Паркер раскрасил дом в центре Новосибирска по адресу Фрунзе, 4.

Иностранец с помощью баллонов с краской и подъемника разрисовал огромную стену пятиэтажки. На картине - доктор, который держит в руках сердце. Работа почти закончена, остались последние штрихи.

- Это не какой-то конкретный человек или медицинский работник, это собирательный образ, - рассказал КП-Новосибирск Трепо Паркер.

Паркер - известный в Мексике художник, часть своих работ он посвятил мексиканским мифам. Его граффити можно встретить на стенах зданий Гвадалахары, столицы мексиканского штата Халиско, а также в других странах мира. Доктор с сердцем - не первая его работа в Новосибирске.

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