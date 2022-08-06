«Провалиться в Мексику»: художник из Гвадалахары разрисует стену в сердце Сибири

Мексиканский художник распишет стену в центре Новосибирска. Фото: Trepo Parker / Даниил ПРИЦКАУ.

Выдающийся художник Трепо Паркер из мексиканского города Гвадалахара создает муралы – монументальные граффити во всю стену. В Новосибирск он приехал в первый раз, чтобы расписать стену закрытого дворика с новым баром в центре города.

Владелец бара – новосибирский ресторатор Даниил Прицкау – уже 21 год занимается темой Мексики. До этого момента он два раза привозил работы мексиканских художников в Новосибирск – в 2004 и в 2013 году.

– Рот откроешь и провалишься в Мексику – такой эффект погружения будет в замкнутом дворовом пространстве. Работы художников на холстах привозишь и увозишь, а этот проект будет доступен всем. Простоит многие годы, станет центром притяжения. Последние годы на этом месте вообще была помойка, а теперь появится новая достопримечательность. Надеюсь, что в будущем сюда подтянутся другие заведения, у нас будет общий двор со своей атмосферой, – рассказал КП-Новосибирск совладелец мексиканских ресторанов.

Место, где появится новая достопримечательность, Даниил пока не раскрывает. Нельзя допустить, чтобы хулиганы испортили шедевр. Мурал будет закончен через 2-3 недели, а пока художник набрасывает эскизы.

– У него миссия – оставить свои работы на всех шести континентах, – заметил Даниил Прицкау. – «Я наконец-то Азию закрываю, осталась Австралия и Африка», – сказал он мне. То есть это не просто коммерческий проект, но и реализация цели в жизни. Стена не идеально ровная, это тебе не рисовать возле мольберта. На выходных куплю пару прожекторов, потому что к Трепо может прийти вдохновение в любой момент. Плюсом свет отпугнет хулиганов, – считает ресторатор.

По задумке на стене в центре Новосибирска появится этнический мексиканский сюжет. Мотивы мистической Мексики, древних майя, без стереотипных сомбреро и кактусов.

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