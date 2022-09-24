Минобороны РФ показало кадры с мобилизованными в новосибирских военкоматах

В Министерстве обороны России показали кадры из новосибирских военкоматов, куда начали прибывать мобилизованные. Фото: Кадри из видео\Минобороны РФ

В Министерстве обороны России показали кадры из новосибирских военкоматов, куда начали прибывать мобилизованные.

— В военкомат Кировского и Ленинского районов прибывают граждане до 35 лет, имеющие воинские учетные специальности, те, кто имеют боевой опыт. На данный момент большинство граждан, прибывших в военкомат для уточнения документов воинского учета, пришли не дожидаясь повестки, сразу же после объявления Указа Президента РФ о частичной мобилизации. Большая работа в настоящее время проводится с гражданами, которые желают заключить контракт и пойти добровольцами для участия в специальной военной операции, — пояснила сотрудник военного комиссариата Кировского и Ленинского районов Светлана Шпаченко.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала истории новосибирцев, призванных во время частичной мобилизации. Какую-то часть из них их отправили в учебный центр в Академгородке. Там они пробудут 3-4 недели, получат все навыки, необходимые для выполнения поставленных задач.

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