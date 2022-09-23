«Пошли в военкомат, а потом – в ЗАГС»: новосибирцы, призванные во время частичной мобилизации, рассказали свои истории

Новосибирцы рассказали свои истории.

Через два дня после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, первые новосибирцы, которым пришла повестка, отправились в учебный центр. Сбор был объявлен на площади перед ДК «Металлург» Ленинского района: провожали ребят их родные и близкие.

Возле ДК мобилизованные собрались с родственниками. Фото: Анна ПАШАГИНА

Пока было немного времени до отправления, своей историей поделилась Евгения* - она провожала в учебный центр своего мужа.

Евгения и Петр поженились за сутки до отправки. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Мы с Петей (имена изменены по просьбе героев- ред.) около полугода вместе. Когда познакомились, он как раз собирался уезжать в командировку на Украину. Наше первое свидание в аэропорту прошло. Он там провел примерно 2 месяца и вернулся. Сделал мне предложение, и мы планировали сыграть свадьбу в следующем году , - рассказала КП-Новосибирск Евгения (имена изменены по просьбе героев- ред.), жена Петра.

Но ребята поменяли свои планы: когда объявили частичную мобилизацию, Петра вызвали в военкомат.

На ДК появилась табличка о пункте сбора. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Тогда мы позвонили в ЗАГС и договорились, чтобы нас расписали экстренно. Хорошо, что там была понимающая женщина. Она попросила принести приказ, и мы вместе с Петей пришли туда. Нас поженили, - говорит девушка.

В момент разговора на крыльцо из ДК вышел офицер:

- Мобилизированные, перед автобусом в две шеренги становись!

Ребята попрощались с близкими, и их отправили в учебный центр в Академгородке. Там они пробудут 3-4 недели, получат все навыки, необходимые для выполнения поставленных задач.

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