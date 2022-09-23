В Новосибирске мужчины рассказали о призыве во время частичной мобилизации

Призванных ребят отправили в учебный центр в Академгородке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Спустя два дня после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, первые новосибирцы, которым пришла повестка, должны отправиться в учебный центр. В пятницу, 23 сентября, сбор был объявлен на площади перед ДК «Металлург». Провожать призывников пришли их родные и близкие.

— Мы с Петей вместе около полугода. Ранее он уже был в командировке на Украине, провел там примерно два месяца и вернулся. Мы планировали свадьбу в следующем году. Но когда объявили о частичной мобилизации, Петю вызвали в военкомат, и нам пришлось поменять планы. Мы отправились в ЗАГС, там нам пошли навстречу и после предъявления приказа о мобилизации, нас быстро расписали, — пояснила КП-Новосибирск Евгения, провожающая на службу мужа.

Призванных ребят отправили в учебный центр в Академгородке. Там они проведут около месяца, чтобы получить необходимые навыки перед тем, как их отправят на прохождение службы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что вице-спикер Новосибирского Заксобрания Андрей Панферов подал рапорт для участия в спецоперации. Сейчас он ждет решения из военкомата.

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