Новосибирцы выстроились в очередь в новое кафе с корейским стрит-фудом

В Новосибирске открылось кафе с корейской уличной едой Chicko. Фото: vk.com/chicko_russia

В Новосибирске открылось кафе с корейской уличной едой Chicko. В первый же день работы, 23 сентября, точка собрала огромные очереди.

В нашем городе этот ресторан пока первый и единственный. А вот в столице открыто уже девять подобных кафе.

Напомним, в июне в Новосибирске заработала сеть ресторанов «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка». После ребрендинга компания убрала некоторые позиции из меню, но сохранила большинство блюд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске бывшие рестораны «Макдоналдс» под новым брендом откроются 19 июня

Называться они будут «Вкусно — и точка» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber