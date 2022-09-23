Новосибирцы выстроились в очередь в новое кафе с корейским стрит-фудом

В Новосибирске открылось кафе с корейской уличной едой Chicko. Фото: vk.com/chicko_russia
В Новосибирске открылось кафе с корейской уличной едой Chicko. В первый же день работы, 23 сентября, точка собрала огромные очереди.
В нашем городе этот ресторан пока первый и единственный. А вот в столице открыто уже девять подобных кафе.
Напомним, в июне в Новосибирске заработала сеть ресторанов «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно и точка». После ребрендинга компания убрала некоторые позиции из меню, но сохранила большинство блюд.
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Называться они будут «Вкусно — и точка» (подробнее).
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