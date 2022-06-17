В Новосибирске бывшие рестораны «Макдоналдс» под новым брендом откроются 19 июня

Рестораны заработают спустя неделю после закрытия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшие рестораны «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно — и точка» заработают в Новосибирске с воскресенья, 19 июня.

— Готовимся к открытию, ресторан будет работать по-прежнему расписанию, — сообщили КП-Новосибирск в администрация ресторана возле станции метро «Речной вокзал».

В тот же день с 14.00 заработает ресторан возле метро «Березовая роща». Позже к ним подключатся заведения в торговых центрах.

Напомним, «Макдоналдс» закрылся 10 июня, чтобы заработать заново под новым брендом и с новым меню, в котором не будет некоторых видов бургеров.

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