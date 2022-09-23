В Академгородке в Новосибирске произошла коммунальная авария

В Академгородке в Новосибирске затопило подвалы нескольких домов после скачка давления в теплоносителе.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Академгородке в Новосибирске затопило подвалы нескольких домов после скачка давления в теплоносителе. В частности, затопило художественную мастерскую на улице Рубиновая, 4. Ранее ее уже затапливало в августе.
— В этот раз потоп был не критичный, ущерба нам особо не нанес. Его очень быстро устранили, буквально за час, — пояснил КП-Новосибирск владелец помещения Виталий Польща.
Напомним, в Новосибирске сейчас идет последний этап подключения жилых домов к отоплению. Полный график мы публиковали ранее.
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