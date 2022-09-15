Полный график подачи отопления в Новосибирске в 2022 году: список улиц, даты подключения

Отопление будут подключать в три этапа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полный график подачи отопления в Новосибирске в 2022 году представила СГК. По данным компании, подключения будут проходить в три этапа, начиная с 19 сентября. Однако по решению мэра с 13 сентября досрочно отопление подключили в 12 детских садах, 4 школах, двух больницах, в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет», в Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда».

— Первый этап подключения пройдет с 19 по 20 сентября. Второй — с 21 по 22 сентября. Третий — с 23 по 24 сентября, — сообщили в СГК.

В компании напомнили, что отопление можно подключить досрочно, если написать заявление. Так в некоторых домах отопление дали еще 8 сентября.

В первый этап подключения с 19 по 20 сентября тело дадут в дома от ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, ул. 1-я, 2-я Чулымская, Ясный Берег.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской.

ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-йГвардейской Дивизии, Западный и Юго-Западный жилмассивы, ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября, 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, ул. Новая Заря, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.

ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В. Потылицина, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Республиканская, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Заслонова, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна.

И от котельных:

АО «Электросигнал»: ул. Большевистская, ул. Добролюбова.

ИП «Хамидуллина Е. Н.»: ул. Малыгина.

ФГКУ комбинат «Восход»: ул. Хилокская.

ЗАО «Новосибагрореммаш»: ул. Ногина.

ООО «ТСП-Сиб»: ул. Кубовая, ул. Грузинская, ул. Петрозаводская.

ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.

ЛК № 10: ул. Европейская.

ЛК № 14: 4-й Пятилетки.

ЛК № 15: ул. Брюсова, ул. Лаврова, ул. Нахимова.

ЛК № 19, 20: ул. Старое шоссе, ул. Зональная.

ЛК № 28: ул. Прокопьевская.

ЛК № 42: территория Военного санатория «Ельцовка».

ЛК № 45: ул. Большая.

ЛК № 48: Бердское шоссе.

Во второй этап с 21 по 22 сентября подключат дома в зоне ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Плахотного, ул. Блюхера (четная сторона), ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Вертковская, ул. Римского-Корсакова, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Советская, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября, ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова.

ТЭЦ-3: ул. Плахотного, ул. Пархоменко, Станиславский жилмассив, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. 20-го Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова, частично Затулинский ж/м, ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения — ул. Столетова — ул. Макаренко, ул. Танковая, ул. Б. Хмельницкого, ул. Народная, Краснодонский 1-й переулок, 2-й переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповская, ул. Мясниковой, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная, ул. Тайгинская, ул. Объединения, ул. Макаренко.

ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул. Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О. Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, Вокзальная магистраль, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая, ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова, ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.

Во время третьего этапа с 23 по 24 сентября, подключат дома в зоне ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя. ул. Немировича-Данченко, ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая, ЖК «Панорама».

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект.

ТЭЦ-3: ул. Вертковская, ул. Степная, ул. Немировича-Данченко, ул. Станиславского, Северо-Чемской жилмассив, ул. Водозабор, ж/м по ул. Петухова (УО «Рихард» и ЖСК «Старт» и «Матрешкин двор»).

ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная, ул. Вавилова и ул. Б. Хмельницкого, Народная, ул. Жуковского, ул. Северная, Дом ветеранов, ул. Курчатова, ул. Рассветная, ул. Фадеева, ул. Игарская, ул. Перевозчикова.

ТЭЦ-5: ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Романова, ул. Ядринцевская, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская.

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