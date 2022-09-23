В жительницу Новосибирской области прилетели лопата и метла от соседей

Жительница Новосибирской области страдает от выходок соседей-цыган. Фото: предоставлены Светланой

Жительница Новосибирской области Светлана страдает от выходок соседей-цыган. В прошлый раз мальчик-подросток кидал ей в окна камни, палки и ножи. В этот раз в женщину прилетели лопата и метла. Об агрессивных соседях женщина рассказала КП-Новосибирск.

Светлана проживает в городе Обь по адресу Линейная, 107. Все произошло в четверг, 22 сентября.

− Я пошла воды попить и краем глаза заметила какое-то шевеление у ограды. Повернула голову и увидела, что цыганенок пытается перелезть через забор на наш участок. Я его начала снимать на видео. Вскоре из дома вышла моя мама. Она спросила у мальчика, что он забыл на нашей территории. Он сказал, мол дети закинули туфлю на наш участок, а он хотел ее достать, − поделилась с КП-Новосибирск женщина.

Вскоре мальчик и его старший брат начали проявлять агрессию. По словам Светланы, они стали угрожать ее родительнице и покрывать ее матом. Мать женщины заявила, что сейчас вызовет полицию, после чего ушла в дом.

− На этом цыгане не остановились. Они предприняли вторую попытку перелезть через забор. А потом начали швырять на наш участок бутылки и палки. Мы их гоняли. В итоге начался кошмар – в мою маму полетели кирпичи, а в меня – лопата и метла. В нашу собаку кинули туфлей. Я предложила маме уйти в дом и ждать приезда полиции. Так цыгане начали орать: «Вам тут не жить, мы вам ночью утроим», − рассказала Светлана.

А еще дети пригрозили, что поймают сына женщины в школе и «свернут ему голову». Сибирячка просит местных властей разобраться в ситуации.

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