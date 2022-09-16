Жительница Оби под Новосибирском пожаловалась на соседей-цыган, кидающих ей в окна камни, палки и ножи

В доме цыгане проживают, по словам местных, незаконно. Фото: предоставлено Светланой.

Жительница улицы Линейной в городе Обь пожаловалась на соседей-цыган. По словам женщины, они мешают ей спокойно жить. Больше всех, по словам сибирячки, пакостит мальчишка-цыганёнок из многодетной семьи. Он, как утверждает женщина, оскорбляет ее. А еще чем ни попадя швыряет в ограду и окна ее дома. В ход у малолетнего хулигана идут даже ножи.

– Ребенку этому лет 12-13. Он подходит к нашему забору со стороны улицы. С дороги подбирает камни, палки, кидает в наш дом. Писали заявление на него, не действует. На днях он бросил в наш дом нож! – рассказала КП-Новосибирск жительница Оби Светлана. – Я пошла к цыганам. Мама его, конечно, стала защищать. Говорит, что сын у нее – ангел. Только этот ангел помимо швыряния чего попало, еще и оскорбляет меня последними словами.

Также, говорит женщина, цыганские дети, а их всего в семье 11, прячутся в кустах у дороги и кидают в проезжающие машины палки и камни. Кроме того, сами выпрыгивают под машины. Зачем такое баловство, соседи не понимают.

– Полиция от нас заявление приняла. Местный депутат взял ситуацию в оборот. Пообещал, что цыган выселят. Живут они в доме незаконно. Дом, получается, арендовали, но денег они никому не платили. Очень надеюсь, что их выселят, и мы вздохнем спокойно, – говорит сибирячка.

По словам Светланы, родители-цыгане не следят за многочисленными ребятишками. Сами, по ее словам, на несколько дней уезжают на заработки. А детей оставляют под присмотром старшей несовершеннолетней сестры. Девочка, по мнению сибиряков, за маленькими разбойниками не смотрит.

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