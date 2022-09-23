Два санатория на берегу Новосибирского водохранилища продают за 360 миллионов рублей

В Новосибирске продают два санатория по 360 миллионов каждый. Фото: Avito.
Закрывшийся пансионат «Энергетик» и действующий парк-отель Crona выставили на продажу в Новосибирске по 360 миллионов рублей каждый. Объявления разместили на сайте Avito.
Пансионат в Советском районе на улице Софийская, 17, а также санаторий в Бердске на улице Морская, 26, располагают собственными пляжами на берегу Обского моря.
У бывшего пансионата стоимость выше – его продают за 364,7 миллиона рублей.
Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о продаже отеля Crona.
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