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Общество12 августа 2022 1:51

Под Новосибирском продают SPA-отель Crona в Бердске за 360 миллионов рублей

Санаторий и четырехзвездочная гостиница сменит владельца
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске продают известный СПА-отель. Фото: Авито / MDBroker.

В Новосибирске продают известный СПА-отель. Фото: Авито / MDBroker.

Отель Crona продают новому владельцу за 360 миллионов рублей. Продавец на Avito предлагает купить действующий бизнес в Бердске. Это санаторий и четырехзвездочная гостиница в сосновом бору. Также у отеля есть собственный пляж.

В четырехэтажном здании на площади почти в 3 тысячи квадратных метров расположились 63 номера, ресторан, аквацентр, два бассейна, конференц-залы и игровой центр для детей.

Там проводят свадьбы и дни рождения. Жители со всей Новосибирской области приезжают отдохнуть, полечиться в санатории и подышать свежим воздухом в сосновом бору.

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