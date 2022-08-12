Под Новосибирском продают SPA-отель Crona в Бердске за 360 миллионов рублей

В Новосибирске продают известный СПА-отель. Фото: Авито / MDBroker.

Отель Crona продают новому владельцу за 360 миллионов рублей. Продавец на Avito предлагает купить действующий бизнес в Бердске. Это санаторий и четырехзвездочная гостиница в сосновом бору. Также у отеля есть собственный пляж.

В четырехэтажном здании на площади почти в 3 тысячи квадратных метров расположились 63 номера, ресторан, аквацентр, два бассейна, конференц-залы и игровой центр для детей.

Там проводят свадьбы и дни рождения. Жители со всей Новосибирской области приезжают отдохнуть, полечиться в санатории и подышать свежим воздухом в сосновом бору.

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