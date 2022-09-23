В Новосибирске снова объявился мужчина, нюхающий детские колготки в Первомайском районе

Нюхач снова объявился в Первомайском районе Новосибирска. Фото: Моя Первомайка.

В Первомайском районе снова объявился «колготочный маньяк». По словам горожан, он безобидный и на детей не нападает, только нюхает детские колготки в области промежности. Однако накануне мужчина напугал родительницу ученика одной из местных школ, рассказали в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

– Сегодня обеспокоенная девушка обратилась к нам с просьбой рассказать родителям учеников 147-ой школы о том, что видела этого мужчину возле образовательного учреждения наблюдающим за детьми. Ничего противозаконного он не делал, но осторожность не навредит, – сообщили в паблике.

Напомним, любителя колготок часто видят в магазинах одежды на Первомайке. Он приходит туда и трогает детские вещи, чем жутко пугает продавцов.

– Неоднократно он лежал в психдиспансере, есть даже карточка. Полиция его заберет и тут же отпустит, они никак не могут на него повлиять, – рассказала в комментариях девушка, живущая по соседству с мужчиной. – А так он никогда и ни к кому не проявлял сексуальных действий, колготки нюхает уже давно.

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