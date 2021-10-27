«Он их перебирал, сглатывал слюну»: продавцов новосибирского магазина одежды напугал мужчина, нюхающий детские колготки

Продавцы заметили, как мужчина нюхает детские колготки. Фото: предоставлено героем материала/кадр из видео.

В Новосибирске недалеко от остановки «Радиостанция» продавцов из магазина одежды насторожил неизвестный мужчина, который интересовался детскими вещами. Работники магазина рассказали об этом КП-Новосибирск.

— Мы не раз его видели. Приходит, интересуется детской одеждой, смотрит, но ничего не покупает, — говорят продавцы. — Сначала мы не придавали этому значения, но в последний раз, когда он приходил, он в течение почти 10 минут рассматривал детские колготки, сглатывая слюну, а потом стал их нюхать!

Работники магазина считают, что мужчина может быть опасен для детей. Они собираются написать заявление в правоохранительные органы в ближайшие дни.

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