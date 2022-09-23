Девять часов около 100 пассажиров ждали самолет из Новосибирска в Баку в аэропорту Толмачево

В Новосибирске транспортная прокуратура внесла представление директору авиакомпании после задержки рейса на 9 часов. Фото: Александр ГЛУЗ

Транспортная прокуратура подвела итоги проверки по факту задержки рейса из Новосибирска в Баку авиакомпании «ИрАэро». Об этом в пятницу, 23 сентября, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Напомним, рейс задержали 22 июля. 97 пассажиров, среди которых были 19 детей, девять часов сидели в зале ожидания. Им не предоставили места в гостинице, а напитки и еду предложили несвоевременно, уточили в прокуратуре.

Гендиректору авиакомпании внесли представление, а в отношении юрлица возбудили дело по административной статье об оказании услуг ненадлежащего качества.

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