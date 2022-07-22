В аэропорту вылета ждут 90 пассажиров. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса «Новосибирск-Баку». Вылет был запланирован в пятницу, 22 июля, в 13:55. Однако в итоге в ожидании пассажиры провели около пяти часов.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Новосибирск, — сообщила cтарший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В прокуратуре также пояснили, что рейс задержали в связи с заменой борта. В аэропорту вылета ждут 90 пассажиров.

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