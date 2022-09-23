В Новосибирской области демонтировали памятник воинам-толмачёвцам

Памятник воинам-толмачёвцам демонтировали в Новосибирской области. Фото: Администрация Толмачевского сельсовета.

В селе Толмачёво под Новосибирском демонтировали памятник «Вечная слава павшим в боях за Родину в 1941-1945 годов» с территории школы № 61. Об этом сообщили в администрации Толмачёвского сельсовета.

– Памятник в 100-процентной целостности. После реставрации он будет установлен на благоустроенной территории администрации Толмачевского сельсовета, – заявили чиновники.

Памятник перенесли, чтобы освободить место для физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы. Демонтаж обсуждали с местными жителями.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала проект обновленной скульптуры.

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