Скульптуру придется снести: чиновники рассказали о судьбе памятника воинам-землякам под Новосибирском

Монумент построят около здания местной администрации. Фото: Администрация Толмачевского сельсовета.

Памятнику воинам-землякам около школы № 61 в Толмачево подарят новую жизнь. Несколько дней назад вокруг полувекового монумента вспыхнул скандал: возле школы местные власти задумали построить стадион и убрать скульптуру солдата. У жителей это сразу вызвало волну недовольства: место давно стало сакральным, собирало вокруг себя вдов солдат, погибших в Великой Отечественной, а также служило напоминанием детям.

Но договориться все же получилось. В администрации Толмачевского сельсовета показали, как будут выглядеть новый памятник и стадион возле школы.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

Судьбу памятника местные жители долго не могли определить. На сельском собрании сразу нашли для него новое место — в 300 метрах от предыдущего, на территории администрации. Но выяснилось, что просто так скульптуру не перенесешь.

Монумент построят около здания местной администрации. Фото: Администрация Толмачевского сельсовета.

— Она выполнена из цемента, сверху покрыта краской, это вовсе не бронза, как кажется, глядя на картинки. Переезда такая конструкция не выдержит — развалится, — объяснил КП-Новосибирск первый заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Николай Чубаров.

Поначалу сельчанам предложили заменить солдата со знаменем на стелу со звездами. Или на фигуру скорбящего воина. Но эти варианты толмачевцы отмели сразу. В итоге решили оставить точную копию предыдущего.

Но все же кое-что изменится. Это будет касаться не фигуры солдата, а других частей композиции: поменяется форма постамента, а сзади вместо ниши будет каменный флаг с орденом Отечественной войны. Фамилии павших земляков разместят на боковых плитах.

Показали в администрации и план-проект будущего стадиона. На месте заросшего бурьяном пустыря выстроят футбольное поле, вокруг него — четыре дорожки для бега и трибуны. Проходить они будут прямо по тому месту, где сейчас стоит памятник. Длина сооружения — почти 100 метров.

Для села такой стадион — очень масштабное сооружение. Фото: Администрация Толмачевского сельсовета.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ

Проект памятника пока находится в разработке, потому остается много белых пятен.

— Стоимость проекта станет известна, когда мы определимся, из чего делать новый памятник. Может, он будет выполнен из бронзы или другого металла, то есть более долговечного материала. По срокам подсказать не могу, но точно завершим строительство до 9 Мая следующего года, — сообщил КП-Новосибирск первый заместитель главы администрации Толмачевского сельсовета Николай Чубаров.

В администрации Новосибирского района КП-Новосибирск отметили, что уточненная информация о том, во сколько обойдется строительство стадиона, будет известна позже. Строительство стадиона планируют завершить к началу сентября.

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