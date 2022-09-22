В Новосибирска объяснили, почему вечером бывает трудно дождаться транспорт

В мэрии Новосибирска рассказали, с чем может быть связано долгое ожидание транспорта вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, с чем может быть связано долгое ожидание транспорта вечером. В муниципалитете отметили, что одной из причин может быть кадровый дефицит.

— На предприятиях наблюдается ситуация с кадровым дефицитом экипажей транспортных средств. В связи с необходимостью соблюдения требований действующего законодательства в части соблюдения нормативных требований режима труда и отдыха, запрещающего переработки водителей, на некоторых маршрутах может наблюдаться недовыпуск транспортных средств на линию, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что проезд в новосибирском метро может подорожать до 30 рублей. Об этом сообщил глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

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