Проезд в новосибирском метро может подорожать до 30 рублей

В Новосибирске могут поднять оплату за проезд в метро. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске могут поднять оплату за проезд в метро до 30 рублей. Об этом на комиссии по контролю за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения в горсовете Новосибирска сообщил глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

– На сегодняшний день идет обсуждение. Мы просчитываем затраты и решаем, какой будут в дальнейшем установлен тариф. На сегодняшний день он немного не доходит до 30 рублей, инфляция намного больше, поэтому мы смотрим хотя бы минимальные цифры, – объяснил Константин Васильев.

При этом, по словам главы департамента, по некоторым показателям – запчасти на транспортные средства, ремонт – затраты увеличились в разы. Увеличить сумму оплаты за поездку могут и до 35 рублей, однако анонсировать повышение тарифов пока не планируют.

Как сообщает «Новая Сибирь», цена за проезд в метро Новосибирска самая низкая в стране. В Екатеринбурге проезд стоит 33 рубля, в Нижнем Новгороде, Самаре и Казани – 35 рублей. Самая высокая стоимость проезда в Москве и Санкт-Петербурге – примерно 65 рублей, если не учитывать скидки по транспортным картам.

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