Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов рассказал о добровольцах в военкоматах Новосибирска

Вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов рассказал о добровольцах о военкоматах Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов рассказал о добровольцах о военкоматах Новосибирска.

— То, что у нас люди идут сами, я могу сказать точно. И могу добавить, что я очень горд тем, что такое количество людей, которые, казалось бы, выросли в определенном комфорте, идут и просят, чтобы их взяли. Это о многом говорит, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор Травников заявил о готовности сформировать дополнительные батальоны в Новосибирской области для участия в спецоперации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Травников готов сформировать дополнительные батальоны в Новосибирской области для участия в спецоперации

Пока необходимости в этом нет (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber