Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов рассказал о добровольцах в военкоматах Новосибирска

Вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов рассказал о добровольцах о военкоматах Новосибирска.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов рассказал о добровольцах о военкоматах Новосибирска.
— То, что у нас люди идут сами, я могу сказать точно. И могу добавить, что я очень горд тем, что такое количество людей, которые, казалось бы, выросли в определенном комфорте, идут и просят, чтобы их взяли. Это о многом говорит, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор Травников заявил о готовности сформировать дополнительные батальоны в Новосибирской области для участия в спецоперации.
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Пока необходимости в этом нет (подробнее).
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