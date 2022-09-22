Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов назвал возраст первых попадающих под частичную мобилизацию в Новосибирской области

Андрей Панферов назвал возраст тех, кого будут одними из первых призывать во время мобилизации в Новосибирской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал возраст тех, кого будут одними из первых призывать во время частичной мобилизации в Новосибирской области.

— Среди рядовых это будут в первую очередь молодые люди, от 22-26 лет, которые отслужили в армии и имеют необходимые военные специальности, — пояснил Андрей Панферов КП-Новосибирск. — Среди офицерского состава возрастная граница, конечно, выше. Там могут призвать и людей, которым за 50. Но это, разумеется, касается тех, кто имеет не только звание, но и боевой опыт.

Как ранее рассказывал КП-Новосибирск вице-спикер Заксобрания, сначала всех призванных будут отправлять на одиночную подготовку, а потом на боевое слаживание. Подготовительные мероприятия могут длиться около месяца.

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