Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о важности моральной мобилизации

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о частичной мобилизации.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова прозвучали в эфире телеканала ОТС в четверг, 22 сентября.
Градоначальник отметил, что серьезно относится к этой теме.
− Думаю, что многие ждали подобных решений. Речь должна идти не только о военной, но и о внутренней мобилизации. Моральной мобилизации всего народа, − подчеркнул Анатолий Локоть.
Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Андрей Травников прокомментировал решение о частичной мобилизации в России.
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