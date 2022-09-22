Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о важности моральной мобилизации

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о частичной мобилизации. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова прозвучали в эфире телеканала ОТС в четверг, 22 сентября.

Градоначальник отметил, что серьезно относится к этой теме.

− Думаю, что многие ждали подобных решений. Речь должна идти не только о военной, но и о внутренней мобилизации. Моральной мобилизации всего народа, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Ранее КП-Новосибирск писала, что губернатор Андрей Травников прокомментировал решение о частичной мобилизации в России.

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