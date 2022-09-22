Пойманного под Новосибирском медвежонка планируют передать в реабилитационный центр

В Новосибирской области оставшегося без матери медвежонка планируют передать в реабилитационный центр. Фото: Минприроды НСО

Оставшегося без матери медвежонка, которого поймали в Болотнинском районе, планируют передать в реабилитационный центр. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минприроды Новосибирской области.

Малыша поймали несколько дней назад волонтеры. Они посчитали, что косолапый погибнет один в дикой природе. Поэтому медвежонка заманили в клетку, после чего начали искать ему временную передержку.

В четверг, 22 сентября, специалисты Минприроды НСО совместно с региональным управлением ветеринарии проведали животное. Эксперты оценили состояние здоровья косолапого.

− Состояние медвежонка признано удовлетворительным, животное находится в надлежащих условиях, получает необходимую пищу и уход, − отметили в Министерстве.

Осуждать волонтеров за отлов медвежонка они не стали. По их словам, это была вынужденная мера, поскольку без попечения матери малыш бы погиб.

В публикации добавили, что охотинспекторы не нашли маму-медведицу.

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