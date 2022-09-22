«Вонь от них невыносимая!»: жители Новосибирска сообщили о нашествии больших зелёных клопов

Жители Новосибирска пожаловались на нашествие зеленых вонючих клопов. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ Фото: Анна АЛЕКСЕЕВА

Следом за божьими коровками новосибирцев стали атаковать большие зеленые клопы. Они проникают в квартиры через открытые окна. О неприятных гостях КП-Новосибирск рассказали читатели.

– Первый год такое нашествие. Окна открыть невозможно – сразу залетают. Ползают повсюду: садятся на лицо, шею, попадают в кастрюли с едой! А если раздавить такого пришельца, вонь будет невыносимая! – рассказала жительница Новосибирска.

Как пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, в квартиры залетают клопы-щитники. У них продолговатое тело. К сентябрю они, как правило, исчезают. Однако не в этот раз:

– Нынче так тепло и сухо, что появилось новое поколение этих неприятных созданий. Клопы могут залетать на предприятия общественного питания, падать в кастрюли, емкости с тестом, фаршем и т.п. Что крайне неприятно и создает проблемы работникам пищевой индустрии, – пояснил КП-Новосибирск эксперт.

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